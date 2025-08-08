Aug 8, 2025 3:18 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: الحاقاً للحادث المروري على اوتوستراد عدلون توفي احد الجرحى متأثراً بإصابته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o