Jul 4, 2025 6:24 PMClock
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التحكم المروري: اصطدام سيارة بالفاصل الوسطي وانقلابها على جسر الكولا باتجاه المدينة الرياضية الاضرار مادية ،حركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير بيروت الاولى يعمل على المعالجة

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