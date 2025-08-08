Aug 8, 2025 2:10 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: اشغال داخل نفق السفارة الكويتية باتجاه المدينة الرياضية بيروت سبّب بازدحام مروري

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o