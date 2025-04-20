Apr 20, 2025 9:48 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: احتراق حافلة لنقل الركاب على أوتوستراد الجمهور في اتجاه البقاع والأضرار ماديّة وحركة المرور ناشطة

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o