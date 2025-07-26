آخر الأخبار
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
7:29 PM
أبرز الأحداث
التحكم المروري: إلحاقاً للحادث المروري على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة
إخترنا لك
الجيش الإسرائيلي: استئناف إسقاط المساعدات جوًّا على غزة اعتبارًا من...
2025-07-26 22:37:32
أبرز الأحداث
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتعليق موقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسان...
2025-07-26 22:36:46
أبرز الأحداث
الرئاسة السورية: الشرع أكّد لماكرون أنّ أحداث السويداء نتيجة فوضى أ...
2025-07-26 22:36:03
أبرز الأحداث
آخر الأخبار
الجيش الإسرائيلي: استئناف إسقاط المساعدات جوًّا على غزة اعتبارًا من مساء السبت
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتعليق موقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في مناطق بغزة
الرئاسة السورية: الشرع أكّد لماكرون أنّ أحداث السويداء نتيجة فوضى أمنية قادتها مجموعة خارجة عن القانون
الرئاسة السورية: الشرع أكد لماكرون أن الدولة ستتحمل المسؤولية الكاملة لفرض الأمن بالسويداء
الرئاسة السورية: اتصال هاتفي بين الشرع وماكرون أكد على إدانة التصعيد الإسرائيلي
الرئاسة السورية: اتصال هاتفي بين الشرع وماكرون أكد على دعم إعادة الإعمار والاستثمار
الجيش الإسرائيلي: سنحدد ممرات إنسانية للمرور الآمن لقوافل المساعدات الأممية
جنبلاط: موفق طريف طالب بالتهدئة كي لا ينتقل الخلاف بين العشائر والدروز لإسرائيل
جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة
جنبلاط: بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر
وليد جنبلاط: الأمور هادئة اليوم بالسويداء لكن لا بد من حل من أجل سوريا موحدة
جنبلاط: حكمت الهجري طلب تدخل إسرائيل المباشر بالسويداء
دوليات
واشنطن تنتقد إفراج فرنسا عن الناشط جورج عبد الله
صحة
سرطان القلب.. لماذا يعد من أندر أنواع السرطانات؟
ناصر الدين: نسعى للانتقال من المساعدة إلى التغيير ومن المشاريع المتفرقة إلى البرامج والسياسات
توقيع مذكرة تفاهم بين جمعية بربارة نصار والجمعية الطبية اللبنانية الاوروبية بهدف مساعدة مرضى السرطان
وزارتا الصحة والإعلام تطلقان حملة توعية على الأدوية المهربة والمزورة
"أوتيل ديو" يطلق مركزه الطبي الجديد في أنطلياس
الأكثر قراءة
رقم سرّي يفتح جميع شبكات الواي فاي
نداء من رئيس بلدية طرابلس إلى السكان
تقارير مضللة عن حشود عسكرية وروايات عن اقتحامات وهمية...الحدود الشمالية بأمان!
بالأسماء: اليكم الفائزين بالإنتخابات البلدية والإختيارية في جبل لبنان
إليكم النتائج الأولية للانتخابات البلدية والاختيارية في الشمال
الحزب يعزز قدراته القتالية بالمسيّرات تحضيرا للحرب ...إجتياح إسرائيلي وصولا إلى الأوّلي!؟
الأسد محاصر بالغارات والتظاهرات والانهيار: هل يرضخ للحل السياسي؟
آخر الأخبار
10:37 PM
الجيش الإسرائيلي: استئناف إسقاط المساعدات جوًّا على غزة اعتبارًا من مساء السبت
10:36 PM
الجيش الإسرائيلي: مستعدون لتعليق موقت للأعمال العسكرية لأغراض إنسانية في مناطق بغزة
10:36 PM
الرئاسة السورية: الشرع أكّد لماكرون أنّ أحداث السويداء نتيجة فوضى أمنية قادتها مجموعة خارجة عن القانون
10:30 PM
الرئاسة السورية: الشرع أكد لماكرون أن الدولة ستتحمل المسؤولية الكاملة لفرض الأمن بالسويداء
10:27 PM
الرئاسة السورية: اتصال هاتفي بين الشرع وماكرون أكد على إدانة التصعيد الإسرائيلي
10:26 PM
الرئاسة السورية: اتصال هاتفي بين الشرع وماكرون أكد على دعم إعادة الإعمار والاستثمار
10:26 PM
الجيش الإسرائيلي: سنحدد ممرات إنسانية للمرور الآمن لقوافل المساعدات الأممية
10:24 PM
جنبلاط: موفق طريف طالب بالتهدئة كي لا ينتقل الخلاف بين العشائر والدروز لإسرائيل
10:24 PM
جنبلاط: يجب معالجة الأمور في السويداء والدخول في مصالحة
10:23 PM
جنبلاط: بعض فصائل السويداء ارتكبت جرائم بحق أهلنا من العشائر
المزيد
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
تطبيق المركزية الجديد
حمله الآن
أخبار محلية
9:07 PM
لبنان يودّع زياد الرحباني الاثنين.. عون: ك...
عدل وأمن
6:56 PM
مقتل قيادي في "الحزب" بغارة صريفا.. وشهيدا...
اقليميات
3:36 PM
تفاصيل جديدة عن الاجتماع السوري - الإسرائي...
أخبار محلية
1:15 PM
سلام زار بري: تنسيق حول القوانين الإصلاحية...
أخبار محلية
1:12 PM
رئيس الجمهورية الى الجزائر الاثنين
أخبار محلية
12:17 PM
علي حسن خليل: هذه المرحلة من أعقد المراحل ...
أخبار محلية
11:54 AM
سكاف: ذاهبون الى حال من المراوحة القاتلة
خاص
11:17 AM
العالم على دعمه للشرع رغم سقطاته.. لهذه ال...
خاص
11:03 AM
استجابة لطلب غالبية اللبنانيين لا الخارج.....
الرئيسية
أخبار محلية
تحليل سياسي
خاص
اقتصاد
عدل وأمن
اقليميات
دوليات
مركزية شباب
تكنولوجيا
مجتمع
منوعات
رياضة
صحة
متفرقات
دراسة واتفاقيات
صحف
مقالات
Beirut, Lebanon
o
C
23
o