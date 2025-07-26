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التحكم المروري: إلحاقاً للحادث المروري على أوتوستراد السعديات باتجاه الجية والاضرار مادية وحركة المرور كثيفة في المحلة ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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