Jul 20, 2025 10:36 AMClock
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التحكم المروري: إعادة فتح السير على أوتوستراد خلدة باتجاه نفق المطار وحركة المرور ناشطة

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