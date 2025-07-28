Jul 28, 2025 4:43 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

التحكم المروري: أعمال برش للزفت على أوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور تسبّبت بازدحام مروري ودراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على تسهيل السير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o