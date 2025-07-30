Jul 30, 2025 10:25 PMClock
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التحكم المروري: أشغال على جسر الهوم سيتي جونية المسلك الغربي وحركة المرور كثيفة ودراج من مفرزة سير جونية يعمل على تسهيل السير في المحلة

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