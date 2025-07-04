Jul 4, 2025 4:16 PMClock
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التحكم المروري:تعطل باص لنقل الركاب على اوتوستراد الناعمة باتجاه الدامور و دراج من مفرزة سير بعبدا يعمل على المعالجة

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