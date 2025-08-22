12:29 PMClock
التحكم المروري: تصادم بين مركبتين على جسر الدورة المسلك الشرقي الاضرار مادية ودراج من مفرزة سير الجديدة يعمل على المعالجة

