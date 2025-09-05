بعد فترة تجريبية ناجحة، أطلق التجمع اللبناني للبيئة (LEF) منصة "بحر" الإلكترونية، أول مبادرة وطنية قائمة على (Citizen-based monitoring) لرصد التنوع البيولوجي البحري في لبنان. يأتي هذا النشاط ضمن مشروع: شبكة المحميات البحرية في لبنانMPAS ، الذي ينفذه التجمع بالتعاون مع جامعة البلمند وبدعم من الاتحاد الأوروبي.

أُقيمت ورشة الإطلاق في جامعة MUBS – بدارو، بالتعاون مع قناة الصيد البحري، نادي Vitamin Sea، وغواصو الخير في لبنان، إضافةً إلى متطوعين في مجال الصيد والغوص والإنقاذ البحري، وممثلين عن مراكز بحوث علمية.

افتتح اللقاء رئيس التجمع اللبناني للبيئة المهندس مالك غندور بكلمة ترحيبية بالمشاركين والمتعاونين في إنجاح هذا النشاط، مشدّداً على أن الشراكة بين المجتمع المدني والجامعات والجمعيات المحلية تشكّل أساساً لحماية البحر اللبناني وضمان استدامة موارده الطبيعية.

ثم ألقى مؤسس قناة الصيد البحري الكابتن عمر مارشو كلمةً شكر فيها المنظمين والمشاركين، مؤكداً أن منصة "بحر" تمثل خطوة محورية لأنها تتيح تجميع كافة المشاهدات البحرية في مكان واحد بشكل منظم وموثوق، مما يعزز قيمتها العلمية ويسهّل الاستفادة منها في رسم السياسات البيئية. ودعا مارشو جميع رفقاء البحر من صيادين، غواصين، مراقبي طيور، وعشاق البحر إلى التعاون الفعّال مع المنصة وتكثيف التبليغ عن مشاهداتهم، معتبراً أن نجاح "بحر" يعتمد على التزام هذه الشريحة الأساسية من المجتمع الساحلي التي تمتلك خبرة يومية مباشرة بالبحر وما يواجهه من تهديدات وتحديات.

أدار الجلسة التدريبية السيد بسام القنطار، مستشار الاتصال الاستراتيجي والمناصرة في جمعية حماية الطبيعة SPNL، حيث عرض المنصة كأداة رائدة تمكّن المواطنين من الإبلاغ عن الأنواع البحرية والانتهاكات البيئية. وشرح كيفية تحويل الملاحظات الفردية إلى بيانات علمية تستند إلى الأدلة وتُسهم في تطوير شبكة المحميات البحرية في لبنان.



ما هي منصة "بحر"؟

هي المنصة الوطنية الأولى في لبنان لمراقبة التنوع البيولوجي البحري عبر العلم المواطن.

تدعو "بحر" جميع المواطنين—صيادين، غواصين، مراقبي طيور، طلاباً أو عائلات—لتسجيل ملاحظاتهم البحرية أو التبليغ عن التهديدات مثل التلوث البلاستيكي أو تسربات النفط.

يمكن المشاركة عبر:

https://bahr.lbeforum.org/



الأنشطة التي تغطيها المنصةمراقبة الأسماك والكائنات البحرية

رصد الطيور البحرية

الغوص الحر والسكوبا والسنوركلينغ

الصيد الترفيهي والتجاري

حملات تنظيف الشاطئ



لماذا "بحر" مهمة؟

يتعرض البحر اللبناني لضغوط متزايدة من التلوث، الردم البحري، الصيد الجائر، والتغير المناخي. غالباً ما تكون برامج الرصد التقليدية مكلفة ومحدودة، فيما تعتمد "بحر" على مشاركة المواطنين لتوفير بيانات شاملة ومستمرة يقودها المجتمع.

بهذا، تتحول المساهمة الفردية إلى قوة علمية جماعية تدعم البحث، تعزز المناصرة البيئية، وتبني جسراً بين المجتمع والعلم والسياسات العامة.

من خلال هذه المبادرة، تهدف منصة "بحر" إلى:

• بناء شبكة وطنية قوية من العلماء المواطنين.

• توفير بيانات رصد مبنية على الأدلة لصنّاع القرار.

• الدعوة لإنشاء شبكة محميات بحرية على امتداد الساحل اللبناني.



مشاهدات ميدانية مبهرة

منذ انطلاقها، وثّقت المنصة سلسلة من المشاهدات الفريدة، أبرزها:

سمكة الشمس بالقرب من جل الديب

حيتان العنبر قبالة شاطئ البترون

فقمة الراهب عائدة إلى خليج ضبيه

سمكة الـJohn Dory النادرة في صيدا

الحوت القاتل الشهير "Riptide" على ساحل بيروت

هذه المشاهدات تؤكد أن البحر اللبناني ما زال نابضاً بالحياة—ويحتاج اليوم أكثر من أي وقت مضى إلى حمايتنا.

