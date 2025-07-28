Jul 28, 2025 10:57 AMClock
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التايمز البريطانية: ستارمر سيعقد اجتماعا لمجلس الوزراء بشأن غزة هذا الأسبوع مع ضغوط للاعتراف بدولة فلسطين

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