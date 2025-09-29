Sep 29, 2025 8:53 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: نتنياهو عبر عن أسفه لانتهاك السيادة القطرية وأكد أن إسرائيل لن تنفذ مثل هذا الهجوم مرة أخرى في المستقبل

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o