Jun 24, 2025 10:12 PMClock
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البيت الأبيض لـ”سي إن إن”: التقييم المزعوم بعدم دمار المواقع النووية الإيرانية خاطئ تماماً

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