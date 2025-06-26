Jun 26, 2025 6:50 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: لا مؤشرات على نقل إيران لليورانيوم المخصب قبل الضربات الأميركية

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o