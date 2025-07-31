Jul 31, 2025 9:13 PMClock
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البيت الأبيض: ترامب ملتزم تماما بالإفراج عن جميع الرهائن ولهذا السبب عيّن مبعوثا خاصا يقوم بعمل ممتاز في سبيل إطلاق سراحهم وإنهاء النزاع

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