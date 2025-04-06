Apr 6, 2025 4:56 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: ترامب قرّر عدم تطبيق رسوم على روسيا بسبب المفاوضات الحالية مع أوكرانيا

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o