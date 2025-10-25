1:59 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: ترامب سيلتقي أمير قطر ورئيس الوزراء القطري خلال توقفه في الدوحة في طريقه إلى ماليزيا

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o