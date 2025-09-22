Sep 22, 2025 8:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: ترامب سيعقد اجتماعا مع قادة السعودية والإمارات وقطر ومصر والأردن وباكستان وتركيا وإندونيسي

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o