Aug 27, 2025 5:44 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: ترامب أوضح رغبته في إنهاء الحرب في غزة ويريد السلام والازدهار للجميع في المنطقة

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o