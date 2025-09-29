Sep 29, 2025 9:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: بمجرد إطلاق جميع الرهائن، ستفرج إسرائيل عن 250 سجينًا محكومًا عليهم المؤبد بالإضافة إلى 1700 من سكان غزة الذين اعتقلوا بعد 7 تشرين الأول 2023

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o