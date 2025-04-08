Apr 8, 2025 7:44 PMClock
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البيت الأبيض: بدء سريان الرسوم الجمركية بنسبة 104% على الصين وستتم جباية رسوم أخرى بدءًا من يوم غد

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