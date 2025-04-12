Apr 12, 2025 7:57 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: الرئيس وجّه بعدم الاعتماد على الرقائق وأشباه الموصلات وأجهزة الهاتف من الصين

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o