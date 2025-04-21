Apr 21, 2025 4:02 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: الرئيس ترامب يدعم بقوة وزير الدفاع هيغسيث الذي يقوم بعمل رائع في قيادة البنتاغون

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o