Apr 29, 2025 3:57 PMClock
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البيت الأبيض: الرئيس ترامب أعاد بناء الاقتصاد من جديد بعد بنائه أعظم اقتصاد في العالم خلال ولايته الأولى

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