Apr 2, 2025 8:08 PMClock
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البيت الأبيض: إيلون ماسك سيترك العمل في الحكومة بعد إكمال مهمته في إدارة الكفاءة الحكومية

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