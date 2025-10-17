Oct 17, 2025 2:55 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيت الأبيض: إذا استمر الإغلاق الحكومي شهرا أو اثنين فلن تكون هناك رواتب للموظفين وترمب قد يكثف إجراءاته

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o