Sep 1, 2025 4:21 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البيان الختامي لاجتماع مجلس التعاون الخليجي يرحب بالاتفاق على إنهاء الأزمة في محافظة السويداء ويؤكد ضرورة تنفيذه لحماية سوريا ووحدتها ومواطنيها

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o