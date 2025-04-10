Apr 10, 2025 10:52 AMClock
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البورصات الأوروبية فتحت على ارتفاع 6,27% في باريس و7,81% في فرانكفورت و5,91% في لندن و7,81% في ميلانو

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