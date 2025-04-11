Apr 11, 2025 2:47 PMClock
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البنك المركزي الأوروبي: مستعدون للتدخل إذا هددت الحرب التجارية استقرارنا المالي

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