Jul 7, 2025 2:29 PMClock
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البنك الدولي: توقعات بنمو الناتج المحلي لسوريا 1% في 2025 بعد انكماش في 2024

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