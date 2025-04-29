Apr 29, 2025 10:58 PMClock
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البنتاغون: وزارة الخارجية وافقت على صفقة قيمتها 1.33 مليار دولار لتزويد بولندا بصواريخ جو - جو متوسطة المدى

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