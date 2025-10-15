Oct 15, 2025 9:22 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البنتاغون: طائرة وزير الحرب هيغسيث حطّت اضطراريًّا في بريطانيا بسبب شق في زجاج قمرة القيادة والجميع بخير

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o