Jul 10, 2025 6:06 AMClock
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البنتاغون: الوزير بيت هيغسيث أكد مجددًا لنتنياهو التزام واشنطن بدعم إسرائيل ومنع إيران من امتلاك سلاح نووي

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