Jul 2, 2025 10:19 PMClock
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البنتاغون: إيران أبعد عن الحصول على سلاح نووي مما كانت عليه قبل إجراءات ترمب الجريئة

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