ضمن إطار برنامج تمكين البلديات وتعزيز دورها في خدمة المجتمع، نظّم جهاز التنمية المحلية في حزب القوات اللبنانية، بالتعاون مع مؤسسة كونراد آديناور (KAS)، وبالتنسيق مع منسقية القوات اللبنانية في البقاع الشمالي، ورشة عمل استمرت على مدى يومين بعنوان: "البلدية القوية – بلدية ملمة، فعّالة وشفّافة"، وذلك في منطقة دير الأحمر يومي 9 و10 آب 2025.

هدفت الورشة إلى تزويد رؤساء وأعضاء البلديات بالمعلومات والمعطيات اللازمة لتمكينهم من أداء مهامهم بكفاءة، بما يساهم في بناء بلديات قوية قادرة على خدمة مجتمعها بفاعلية وشفافية.

شهد اليوم الأول مشاركة عضو تكتل الجمهورية القوية سعادة النائب أنطوان حبشي، الذي ناقش مع الحضور الواقع التنموي في المنطقة، وأكّد على أهمية الدور المحوري الذي تؤديه البلديات في تحقيق التنمية المحلية المستدامة، ومواكبته لها على مستوى التشريع أو متابعة الوزارات المعنية. وفي هذا السياق، أطلق مبادرة تنفيذية بالتعاون مع البلديات، ستتضح تفاصيلها وخطواتها في المرحلة المقبلة.

#القوات_اللبنانية #دير_الأحمر #البقاع_الشمالي #تمكين_البلديات #التنمية_المحلية #البلدية_القوية #مؤسسة_كونراد_آديناور #KAS #أنطوان_حبشي #لبنان #بلديات #تطوير_المجتمع