دان عضو تكتّل "الاعتدال الوطنيّ" النّائب وليد البعريني كلام الأمين العام ل"حزب الله" الشيخ نعيم قاسم الأخير، مستغربًا المنطق الذي يهدّد به لبنان ومؤسّساته وشعبه.

وخلال جولة له في عكار قال البعريني: "هل السلاح لحماية لبنان كما تدّعون أو لتفجيره كما تهددون؟ وهل السلاح وسيلة للدفاع أم هدف بات برأيكم أسمى وأهم من البلد؟ وهل أنتم مستعدّون لاستخدام السلاح بوجه اللبنانيين والجيش كما نفهم من تهديدكم بعدما كنتم تحاضرون بالعفة الوطنية وتزعمون أن سلاحكم بوجه اسرائيل فقط؟".

وتابع البعريني: "بأي منطق تفرضون قوتكم على اللبنانيين، واذا كانت فئة تؤيدكم تريد السلاح فهناك فئات وفئات وفئات تريد الدولة وترفض سلاحكم" .

وأضاف: "بأي منطق تخوّنون من يعارضكم وتتهمونه بالسير بمشروع أميركي أو اسرائيلي، ومن خوّلكم توزيع شهادات الوطنية والتحدّث بهذا المنطق، هل هو لاريجاني الذي زاركم وتغيّرت نبرتكم بعده أم ماذا؟".

وختم البعريني: "قلناها ونكرّرها، عودوا للحكمة، عودوا للمنطق، عودوا للروح الوطنية الجامعة، أنتم من يعزل نفسه بهذا الخطاب وأنتم من يهدّد السلم الأهلي بهذا المنطق وأنتم من يجعل لبنان مستباحًا باصراركم على معادلات أثبتت التجارب فشلها".