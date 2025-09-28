رعى النائب وليد البعريني مصالحة عائلية بين آل حربا وآل إبراهيم، في مكتبه في بلدة المحمّرة، بحضور الشيخ رفاعي حمود وعضو لجنة صندوق الزكاة في عكار علي الحايك وفاعليات.

استُهل اللقاء بكلمة لحمود أثنى فيها على مبادرة البعريني ورئيس المجلس الاسلامي العلوي الشيخ علي قدور، معتبرًا أنها "تُجسد أسمى مظاهر النخوة والوعي المجتمعي"، وقال: "النائب البعريني ليس مجرد ممثل عن الناس في البرلمان، بل هو صمّام أمان وصوت العقل والحكمة، رجل لا يُقاس بالمواقف العابرة، بل بثباته وحرصه الدائم على وحدة الصف وجمع الكلمة".

ثم ألقى البعريني كلمة شكر فيها العائلتين على "روحية التسامح"، مؤكدا أن "عكار كلها عائلة واحدة، لا تفرّقها طائفة ولا يُقسّمها خلاف".

أضاف: "في ظل ما نشهده من توترات في محيطنا، علينا أن نحفظ بعضنا البعض ونتمسك ببعضنا أكثر. من يرى عكار بغير صورتها الحقيقية نقول له: صحّح نظرتك، فهنا الرجولة والعلم والشهامة والكرامة".

وختم مؤكدا "اننا لن نتمكن من انتزاع حقوقنا إلا بوحدتنا وبالتعاون مع كل شرائح المجتمع"، وشاكرا الشيخ قدور على "جهوده ودعمه لهذه المصالحة رغم غيابه عنها".