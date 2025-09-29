المركزية - شدد النائب وليد البعريني في حديث إلى "صوت كل لبنان"، على أن "الجدل بعد إضاءة صخرة الروشة يجب ألا يُنظر إليه كإهانة لرئيس الحكومة فقط، بل كمسّ بهيبة الدولة"، مشيرًا إلى أن "رئيس الحكومة نواف سلام شعر فعلًا بنوع من الانتقاص من موقعه".

وردًا على سؤال عن ما إذا كانت لدى الرئيس سلام نية فعلية للاعتكاف، أوضح أنه "كانت هناك علامات استياء واضحة، وربما رغبة في الابتعاد لبعض الوقت"، وقال: "لكن ما نريده هو أن نستمر في العمل، لا أن نغرق أكثر في الشلل السياسي".

وبالنسبة الى الانتقادات التي طالت الجيش والقوى الأمنية بعد أحداث الروشة، أشار إلى أنه "كان هناك تراشق كلامي غير مبرر فالجيش نفّذ تعميماً صادراً عن رئاسة الحكومة، ولم يكن الهدف التصعيد"، لافتًا إلى أن "هناك عتباً على بعض الأجهزة الأمنية لا سيما قوى الأمن الداخلي، سواء من جهة السماح بإدخال بعض العناصر إلى المكان، أو من طريقة التعامل مع المتظاهرين، لكن الأمر يُعالَج ولا مشكلة جوهرية".

وفي ملف اقتراع المغتربين، انتقد عدم إدراج أي بند لتعديل قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية، وقال: "تكتل الاعتدال الوطني يدعم حق المغتربين في انتخاب 128 نائباً مثل المقيمين، وليس حصرهم بستة مقاعد".