أقيم لقاء للنّائب وليد البعريني ، في دارة السيد مهيد قمر الدين في جرود مشمش، بحضور رئيس اتحاد بلديات جرد القيطع محمد البعريني، رئيس بلدية مشمش محمد قمر الدين، رئيس بلدية فنيدق السابق أحمد عبدو البعريني، رئيس بلدية مشمش السابق حنظل قمر الدين، وفد من عشائر بعلبك الهرمل، إلى جانب عدد من المخاتير والفعاليات الاجتماعية وحشد من أهالي البلدة.

رحب رئيس بلدية مشمش بالحضور وقال: "نلتقي اليوم في دارٍ عامرة بأهلها حيث حسن الاستقبال وكرم الضيافة، ونؤكد أن هذا اللقاء ليس مجرد مناسبة اجتماعية، بل تجسيد لروح التكاتف والانتماء. نؤمن أن قوّتنا في وحدتنا، وأن مشمش وعكار ستبقيان دائمًا أرض الرجولة والكرامة."

وكانت كلمة للنّائب البعريني قال فيها: "نحن وفي الظرف الحالي علينا أن نكون جميعًا يدًا واحدة، فالفكر الصهيوني حاضر لتفتيتنا ولا يمكن مواجهته إلا بوحدتنا، وما يحصل في السويداء في سوريا أكبر دليل. هناك بعض الأبواق حاولت بث الفتن في خطاباتها ولكنّ وليد جنبلاط لعب بحكمته دورًا إيجابيًا في إطفاء نار الفتنة ومنع تسلّلها إلى لبنان. نتمنّى أن تهدأ الأمور في سوريا لأن أمنها من أماننا."

أضاف: "أما بموضوع سلاح حزب الله فنتمنّى أن يتحلّى الجميع بالحكمة والمنطق ويبادرون إلى تسليم سلاحهم للدولة بأسرع وقت كي تتسارع تاليًا عملية إعادة إعمار لبنان، ولنقف جميعنا خلف الدولة في مواجهة إسرائيل وليكُن رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون الضامن للجميع في هذا البلد."

إنمائيًا، أمل أن تنال عكًار حصّتها في الإنماء والمشاريع من وزارة الأشغال العامة وأضاف، "حان الوقت لإنهاء حرمان منطقتنا من المشاريع والبنى التحتيّة والذي عانينا منه طويلاً خلال السنوات الماضية".