المركزية - رأى النائب وليد البعريني أن العامل الوحيد الذي قد يطيح بالانتخابات النيابية هو عدم حصر السلاح بيد الدولة وما عدا ذلك يمكن التفاهم عليه والكتل ستبحث عن مخرج توافقي لكن حتى الساعة الجلسات معلقة والمقاطعة مستمرة إلى حين التوصل لاتفاق يضمن تمثيل الجميع ويريح الكلّ.

وأسف البعريني عبر اذاعة "صوت كل لبنان" لوصول الامور إلى حدّ الانقسام الحاد حول حقّ المغتربين بالاقتراع لأن "الاغتراب جزء أساسي من لبنان، يعيش معنا الصعوبات ويشاركنا الهموم ولا يمكننا إقصاؤه أو تجاهل دوره". ودعا إلى التعقّل والحفاظ على وحدة الموقف بين جميع الأطراف لتجنب أي كباش سياسي.

ووصف اعتماد الستة نواب للاغتراب بالبدعة التي لا تنسجم والواقع اللبناني والمراسم التطبيقية غير موجودة مشددا على أن تسوية قد تحصل يجب ألا تكون على حساب المغتربين.