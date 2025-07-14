المركزية - نفى النائب وليد البعريني أن "يكون أهالي عكار قد لحظوا أي تهريب للأسلحة عبر الحدود السورية"، مشيرا في حديث الى "صوت كل لبنان"، الى ان "التهريب يقتصر على البشر إنما لا مظاهر مسلّحة تدعو الى القلق".

ورأى أن "لا كلام توم برّاك ولا غيره سيؤثر على عقيدة حزب الله في ما خص السلاح"، مشددا على "ضرورة ان تكون هناك وحدة لبنانية لإزالة كل المخاطر المحدقة بلبنان"، معتبرًا أن "موضوع سلاح حزب الله يشكّل مصدر قلق ولا بدّ من حلّه".

وعن الكلام ان طرابلس الشام هي سوريّة، رفض البعريني هذا الكلام ، مشددا على ان "طرابلس لبنانية ولا أحد يقبل غير ذلك".