Jun 30, 2025 7:09 PMClock
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البعثة البريطانية لدى الأمم المتحدة: يمكن للأمم المتحدة توزيع المساعدات في غزة دون تعريض حياة المدنيين للخطر وعلى إسرائيل أن تسمح للأمم المتحدة بإنقاذ الأرواح

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