Apr 19, 2025 12:27 PMClock
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البطريرك يونان: نجدد مطالبتنا بأن تُعاد ودائع الناس شاملةً بعدما سُلبت منذ سنوات ما يستمرّ بتهديد أسس الدولة وكرامة المواطن وهذا لم يحدث في أيّ بلد

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