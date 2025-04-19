Apr 19, 2025 12:27 PMClock
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البطريرك يونان: نؤكّد ضرورة العودة إلى منطق الدولة العادلة والضامنة للحقوق والمبنيّة على أسس الشراكة الحقيقية والتمثيل المتوازن والمحاسبة والشفافية ويحقّ للدولة وحدها أن تحمل السلاح وتفرض سيادة القانون

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