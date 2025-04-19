Apr 19, 2025 12:28 PMClock
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البطريرك يونان: لحلّ كلّ أنواع النزاعات في العالم بالتّفاهم ونجدّد مطالبتنا بالإفراج عن جميع المخطوفين من أساقفة وكهنة وعلمانيين سائلين الله أن يرحم الشهداء ويمنّ على الجرحى والمصابين بالشفاء التام

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