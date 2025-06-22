Jun 22, 2025 10:45 AMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البطريرك مار بشارة بطرس الراعي في عظة عيد الأب في بكركي: رئيس الجمهورية ليس مجرد رئيس سياسي إنما أب الوطن ويجسد وحدة البلاد ويحمل هم الجميع المسؤول الأول عن وحدة الكيان وحماية الدستور

إخترنا لك

آخر الأخبار

الأكثر قراءة


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o