Apr 21, 2025 6:45 PMClock
أبرز الأحداث
  • Plus
  • Minus

البطريرك كيريل: البابا فرنسيس أشرف على "مرحلة مهمة" في العلاقات الكاثوليكية-الأرثوذكسية الروسية

إخترنا لك

آخر الأخبار


Close
Icon
أغلق للمتابعة إلى الموقع الرئيسي
Flat Ara
Icon Search
Beirut, Lebanon
oC
23 o