استقبل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي في المقر البطريركي في الربوة عضو المجلس العسكري اللواء الركن يوسف حداد . يرافقه الدكتور سهيل ابو حلا في زيارة بروتوكولية عرض معه خلالها للاوضاع العامة في البلاد واوضاع المؤسسة العسكرية في ظل التطورات الايجابية الراهنة .

القصيفي

وكان العبسي قد استقبل نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي وعضو مجلس النقابة يمنى الشكر وجرى خلال اللقاء عرض الوضع في لبنان من كل جوانبه، والواقع الاعلامي فيه. وقد اعرب البطريرك العبسي عن أمله في خروج لبنان من النفق، منوها بالمساعدة التي يبذلها رئيس الجمهورية والمسؤولين في هذا الاتجاه، وآملا بأن ينفذ،إتفاق وقف النار بحذافيره وأن يستعيد لبنان سلامه وعافيته وازدهاره.

وأكد العبسي ضر ورة التمسك بالانفتاح وقبول آلاخر المختلف، وتغليب منطق الحوار على التقوقع والتشنج لبناء ثقافة السلام والتعايش الارادي الحر.