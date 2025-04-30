المركزية - يواصل بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي استقبالاته في المقر البطريركي في الربوة والتقى مدير عام قوى الامن الداخلي اللواء رائد عبد الله واستعرض معه للاوضاع السياسة والامنية في البلاد .

ورحب العبسي باللواء عبد الله متمنيا له التوفيق في مهامه الجديدة ومثنيا على الجهود التي تبذلها القوى الامنية للمحافظة على امن المجتمع وسلامة البلاد .

العميد عبود: ثم استقبل المفتش العام في القوى الامن الداخلي العميد ايلي عبود واطلع منه على الشأن العام .

المقدسي: ثم التقى رجل الاعمال طلال المقدسي وبحث معه شؤونا تهم الطائفة كما المسار السياسي في لبنان .وتطرق البحث الى المواقع المخصصة لابناء الطائفة الكاثوليكية الشاغرة وتم التوافق على ضرورة متابعة هذا الملف حفاظا على حقوق الطائفة في ظل الاعراف والقوانين المعمول بها .

زوار: ثم استقبل نقيب المحررين جوزف القصيفي وتناول معه الشأن العام ثم المحامي نجيب ليان.